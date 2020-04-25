Медведева «обожгла палец» о фото Туктамышевой Евгения Медведева восхитилась имиджем другой российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева опубликовала свое фото в ярко-красном костюме.

«Я обожгла большой палец правой руки. Спасибо, Лиза», – прокомментировала фотографию двукратная чемпионка мира в одиночном женском катании Медведева. Напомним, что Туктамышева ведет активную жизнь в соцсетях во время карантина. Например, большой резонанс вызвало ее фото с подушкой, прикрывающей обнаженное тело, в рамках запущенного в инстаграме челленджа.