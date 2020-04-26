Туктамышева хочет стать комедийной актрисой

Елизавета Туктамышева в совместном эфире в с Татьяной Волосожар рассказал о том, что хотела бы сняться в комедийном фильме.
«Хотела бы сняться в кино, – рассказала Туктамышева в эфире инстаграме. – Это интересный опыт. Мне кажется, я бы больше подошла для комедии, чем для драмы. Уверенно бы в нее влилась. Не нужно даже было бы что-то менять в себе, просто была бы собой.
Смотрела биографию Дженнифер Энистон – она хотела быть драматической актрисой. Даже когда пробовалась в сериал «Друзья», она не думала, что так всё получится. Дженнифер хотела играть более серьезные роли, но ей сказали – девочка, ты просто создана для комедии».
23-летняя Туктамышева является чемпионкой Европы (Стокгольм) и чемпионкой мира 2015 года (Шанхай), а также победительницей финала Гран-при сезона-2014/15 (Барселона).
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