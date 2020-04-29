Татьяна Тарасова: Тутберидзе не издевается над учениками, они у нее работают больше, чем другие Заслуженный тренер СССР высказала мнение о своей коллеге.

Татьяна Тарасова оценила работу одного из самых успешных тренеров в современном фигурном катании Этери Тутберидзе, которая подготовила Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Алену Косторную и многих других призеров международных соревнований.

«Этери – прекрасный тренер, – заявила Тарасова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». – Она – выдающийся тренер. У нее целая скамейка сидит – одни только девочки чего стоят. Она фанатично работает, она работает на разрыв аорты, она работает по 12 часов. Я это вообще обожаю и очень уважаю. Да, у нее тяжело работать. А кто обещал, что будет легко?

Обвинения в том, что она издевается над учениками? Это неправда. Она не издевается. Они у нее работают больше, чем другие. Это видно по тренировкам. По тренировкам перед чемпионатами. Они прыгают в 4-5 раз больше, чем другие».