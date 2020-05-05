Сын Плющенко ответил на оскорбления Аршавину: Обыграю тебя в футбол, потому что ты слабенький - Советский спорт
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05 мая 2020 07:39Фигурное катаниеСергеев Иван

Сын Плющенко ответил на оскорбления Аршавину: Обыграю тебя в футбол, потому что ты слабенький

Александр Плющенко записал видеообращение к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.

«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то? Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», - заявил 7-летний мальчик.

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также как и высказывания взрослых мужчин -спортсменов относительно чужих детей .Замечу, которые интересуют его гораздо больше чем свои . Получаем , что мы все заслужили ! Саша увидел сюжет по федеральному каналу , где про него говорят . У нас же теперь везде говорят и даже диагнозы ставят ,и попросил записать видео -послание Андрею Сергеевичу Аршавину от его маленького поклонника Саши Плющенко и послать ! Посылаем @andrey.arshavin10 , так как Вас процитировало уже более 100 изданий ! Вы же не только спортсмен , но и кумир миллионов мальчишек в мире ! ➡️смотреть в формате IGTV

Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych)

Напомним, до этого Аршавин в прямом эфире заметил, что «ему больно смотреть на сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской», так как у него «такое лицо, будто его реально из-под палки заставляют все делать - улабются только папа и мама». Кроме того, один журнал подверг сомнению психическое здоровье Александра. Оба родителя намерены добиться у издания извинений и опровержения через суд.

Добавим, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко и продюсер Рудковская женаты с 2012 года. Сын Александр появился на свет 6 января 2013 года. И, по словам его мамы, мальчик уже зарабатывает огромные деньги за счет рекламы и инстаграма.

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