Сын Плющенко ответил на оскорбления Аршавину: Обыграю тебя в футбол, потому что ты слабенький

«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то? Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», - заявил 7-летний мальчик.

Напомним, до этого Аршавин в прямом эфире заметил, что «ему больно смотреть на сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской», так как у него «такое лицо, будто его реально из-под палки заставляют все делать - улабются только папа и мама». Кроме того, один журнал подверг сомнению психическое здоровье Александра. Оба родителя намерены добиться у издания извинений и опровержения через суд.

Добавим, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко и продюсер Рудковская женаты с 2012 года. Сын Александр появился на свет 6 января 2013 года. И, по словам его мамы, мальчик уже зарабатывает огромные деньги за счет рекламы и инстаграма.