Олимпийская чемпионка Загитова будет сдавать ЕГЭ по биологии (фото)

Судя по опубликованной фигуристкой фотографии, сейчас она штудирует ЕГЭ по биологии.

Загитова намерена поступать в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Экзамен предварительно назначен на 25 июня, но может быть перенесен из-за пандемии. Напомним, что 17-летняя спортсменка завоевала золото в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.