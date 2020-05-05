Олимпийская чемпионка Загитова будет сдавать ЕГЭ по биологии (фото) - Советский спорт
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05 мая 2020 17:01Фигурное катаниеСергеев Иван

Олимпийская чемпионка Загитова будет сдавать ЕГЭ по биологии (фото)

Алина Загитова готовится к Единому государственному экзамену.

Судя по опубликованной фигуристкой фотографии, сейчас она штудирует ЕГЭ по биологии.

загитова

Загитова намерена поступать в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Экзамен предварительно назначен на 25 июня, но может быть перенесен из-за пандемии. Напомним, что 17-летняя спортсменка завоевала золото в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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