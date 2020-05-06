Валиева в следующем сезоне собирается освоить четверной сальхов и тройной аксель 14-летняя чемпионка мира среди юниоров может выступить на взрослом чемпионате России.

Юная российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих задачах на следующий сезон.

«Все ждут от спортсмена такого же результата, какой был и до этого, – заявила Валиева в интервью ТАСС. – Ты не можешь выступить хуже. Нужно защитить то, что уже было тобой выиграно.

Что хотелось бы выучить за это время? Это, наверное, четверной сальхов. Я хотела перед карантином зайти на него. Дальше – наверное, тройной аксель. А после уже будем смотреть.

Если говорить о том, что в следующем сезоне уже смогу дебютировать на взрослом чемпионате России, то не думаю про следующий старт. Про то, что будет через полгода, мне как-то легче не задумываться. Лучше сделаю это за неделю до него, чтобы не перегореть. Но желание попробовать себя в конкуренции со взрослыми, наверное, все-таки есть, как и у любого спортсмена».

В минувшем сезоне Валиева стала чемпионкой мира среди юниоров в одиночном катании, выиграла финал юниорского Гран-при и первенство России среди юниоров.