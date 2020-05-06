Источник: Трусова ушла от Тутберидзе и будет работать с Плющенко 15-летняя фигуристка в январе выиграла бронзу на чемпионате Европы в Граце.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого ЧЕ-2020 Александра Трусова расстается с тренером Этери Тутберидзе и в будущем будет работать с Евгением Плющенко.

Об этом сообщает Sport24.ru, отмечая что сам Плющенко пока эту информацию не подтверждает и не опровергает.

«Пока не комментирую, – заявил двукратный олимпийский чемпион. – Чуть-чуть попозже, через день-два».

Источник утверждает, что Трусова недовольна тем, что ей не уделяют должного внимания в группе Тутберидзе.

В минувшем сезоне Александра трижды подряд занимала третье место, уступая двум другим подопечным Тутберидзе Анне Щербаковой и Алене Косторной – в финале Гран-при, на чемпионате России и на январском чемпионате Европы в Граце.