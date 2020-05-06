Источник: в группе Тутберидзе уже знают об уходе Трусовой 15-летняя фигуристка намерена сменить тренеров.

В группе Этери Тутберидзе уже знают о намерении двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой уйти к другому тренеру.

Об этом информирует RT, ссылаясь на анонимный источник, близкий к ситуации. Вот, что сказано в сообщении:

«Этери Тутберидзе и другие тренеры ее группы уже в курсе того, что Трусова прерывает сотрудничество и уходит. При этом, насколько известно, фигуристка не была связана с тренером каким-либо официальным контрактом или обязательствами».

Ранее сообщалась, что Трусова будет тренироваться у Евгения Плющенко.

В минувшем сезоне Александра трижды подряд занимала третье место, уступая двум другим подопечным Тутберидзе Анне Щербаковой и Алене Косторной – в финале Гран-при, на чемпионате России и на январском чемпионате Европы в Граце.