Источник: в группе Тутберидзе уже знают об уходе Трусовой

В группе Этери Тутберидзе уже знают о намерении двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой уйти к другому тренеру.
Об этом информирует RT, ссылаясь на анонимный источник, близкий к ситуации. Вот, что сказано в сообщении:
«Этери Тутберидзе и другие тренеры ее группы уже в курсе того, что Трусова прерывает сотрудничество и уходит. При этом, насколько известно, фигуристка не была связана с тренером каким-либо официальным контрактом или обязательствами».
Ранее сообщалась, что Трусова будет тренироваться у Евгения Плющенко.
В минувшем сезоне Александра трижды подряд занимала третье место, уступая двум другим подопечным Тутберидзе Анне Щербаковой и Алене Косторной – в финале Гран-при, на чемпионате России и на январском чемпионате Европы в Граце.
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