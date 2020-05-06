Даниил Глейхенгауз: Лично с Трусовой побеседовать не удалось, на телефонные звонки она не отвечала Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

- Да, тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе. Об этом нас поставили в известность ее родители. Каждый из наших тренеров разговаривал с родителями спортсменки по телефону. Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала, - цитирует специалиста пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, ранее стало известно, что 15-летняя Трусова продолжит тренироваться в академии Плющенко. Вместе с ней группу Тутберидзе, подготовившую всех ведущих российских фигуристок последних лет (включая Евгению Медведеву и Алину Загитову), покинул Сергей Розанов.

Позже появилась информация о переходе в академию двукратного олимпийского чемпиона еще одной фигуристки из группы Тутберидзе - 11-летней Вероники Жилиной.