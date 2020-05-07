Елизавета Туктамышева: Проводить чемпионат мира осенью было бы нерезонно Турнир сильнейших фигуристов планеты не состоится в нынешнем году.

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева считает, что Международный союз конькобежцев поступил правильно, отказавшись от проведения чемпионата мира осенью.

«Как отнеслась к отмене чемпионата мира? – цитирует российскую фигуристку «РИА Новости». – Положительно, потому что мне кажется, не резонно было бы делать чемпионат мира осенью, так как это будет новый сезон, и для меня не совсем ясно, с какими программами спортсмены могли выйти. Мы бы показывали ненакатанные новые либо забытые старые? Вопросы. Поэтому лучше сейчас пропустить, и в конце следующего сезона, как всегда это делали, провести чемпионат мира.

Еще один заход на Олимпийские игры точно будет, то есть максимально усиленный заход! Рывок, так сказать, на Олимпиаду. Я максимум усилий приложу, постараюсь, чтобы с третьего раза все-таки получилось».

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был состояться в марте в канадском Монреале, но турнир отменили из-за пандемии коронавируса.