Туктамышева готова к съемкам в откровенной фотосессии Российская фигуристка хотела бы, чтобы снимки были красивыми, но не пошлыми.

Елизавета Туктамышева заявила о том, что согласилась бы сняться в фотосессии для одного из глянцевых мужских журналов.

«Предложений об откровенных съемках не было, – рассказала чемпионка мира и Европы 2015 года в интервью «РИА Новости». – Меня Maxim пару раз цитировал, но на этом все закончилось.

Я бы согласилась. Для меня это красиво. То, что я вижу в журналах Maxim, я просто подписана в инстаграме, для меня это красиво. Там показано красивое тело, красивые женщины.

Сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой и все, на обложку журнала».