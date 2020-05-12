Арутюнян – о переходе Трусовой к Плющенко: Берете к себе – скажите спасибо тому, кто подготовил Ранее Трусова выступала под руководством Этери Тутберидзе.

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал о своем отношении к переходу россиянки Александры Трусовой под руководство Евгения Плющенко.

– Один из хореографов группы назвал переход Трусовой к Евгению Плющенко предательством, сравнив это с ударом ножом в спину. И заметил: «Когда человек предает, он перестает для нас существовать».

– Вот этого я вообще понять не могу. Почему же тогда никто из тренеров не сказал, что Трусова совершила предательство, когда ушла к Тутберидзе от своего предыдущего наставника Александра Волкова? Получается, что все те, кто приходит в группу от других специалистов, ни разу не предатели, но становятся таковыми, когда уходят? Это даже смешно. На мой взгляд, так нельзя. Берете к себе спортсмена – скажите спасибо тому, кто его для вас подготовил. Уходят от вас – пожелайте удачи, – сказал специалист для RT.

Напомним, под руководством Тутберидзе Трусова становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2020, серебряным и бронзовым призером чемпионата России, бронзовым призером финала Гран-при, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при.