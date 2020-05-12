Хореограф группы Тутберидзе: На нас идет массированная атака - Советский спорт
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12 мая 2020 15:21Фигурное катаниеГичунцев Артур

Хореограф группы Тутберидзе: На нас идет массированная атака

Ранее команду покинули фигуристы Александра Трусова, Вероника Жилина, Егор Рухин и тренер Сергей Розанов.

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе рассказал о проблемах российского коллектива.

«Друзья, идет массированная атака на группу Тутберидзе и в том числе на меня. Появляется множество фальшивых аккаунтов во всех соцсетях, ночью даже взломали страницу Анны Щербаковой, где от ее имени сообщили об ее уходе, в СМИ так же тролли работают по полной, пишется множество гадостей и дряни в комментариях под статьями, зачастую полная лживая информация.

Есть даже один недоблогер, которая уже давно пробила дно, беспочвенно без доказательств сыплятся обвинения в наркомании, педофилии и прочей грязи, думаю что у дамы совсем все плохо с психиатрией, приводятся не факты, а придуманные лживые аргументы.

Друзья, все кто со мной работал и меня знает, родители и ученики, когда нарываетесь на такую грязь, проходите мимо или кидайте жалобы, чтобы такие аккаунты блокировали раз и навсегда. Нам нужна сейчас ваша поддержка!

Просьба к уважающим себя СМИ, не распространяйте непроверенную информацию, иначе вы тоже участвуете в преступлении», – написал специалист в соцсети.

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