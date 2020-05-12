Навка заразилась коронавирусом Бывшая фигуристка и ее супруг Дмитрий Песков были госпитализированы.

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заразилась коронавирисуом. Об этом сообщает Daily Storm. Ранее стало известно о том, что инфекцию обнаружили у ее мужа пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Навка сообщила, что она и Песков находятся в больнице:

«Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Чтобы не подвергать риску всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции».

На сегодняшний день в России зафиксировали 232 243 случая заражения коронавирусом (+10 899 за предыдущие сутки). Выздоровели 43 512 человек, а скончались – 2116.