Евгений Плющенко: Скоро Трусова сама все расскажет, сейчас главное – осуществить переход Двукратный олимпийский чемпион не стал раскрывать причины, по которым Александра решила сменить тренера.

Евгений Плющенко рассказал о том, что переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой 15 мая будет оформлен официально.

«Из тех, кого точно взяли – Александра Трусова и сестры Жилины, – сообщил Плющенко в интервью «РИА Новости». – Что касается других переходов, то они тоже будут, но это уже следующий этап. Озвучу позже.

Мы завтра подаем документы о переходе Трусовой в федерацию фигурного катания, московскую федерацию, в «Самбо-70». Нужно все урегулировать в правовом поле, подписать документы, а потом уже общаться детальнее. Пока не надо бежать впереди событий. 15 мая переход должен состояться официально.

Скоро она сама все расскажет, что я буду за нее говорить. Ажиотаж очень большой, информации просто огромное количество. Сейчас главное – осуществить переход. Потом, может быть, и пресс-конференцию соберем. Сейчас я сам с ней общаюсь дистанционно, делимся мыслями по программам, по творчеству, по сборам – решаем, куда поедем, каких хореографов привлекать. Послушайте, мне позвонила спортсменка с родителями, и начали вести разговор по переходу ко мне. Я поддержал и принял решение, что мы будем работать вместе. Какие мотивы у нее были, почему и зачем, я пока не вдавался в подробности».

15-летняя Трусова ранее тренировалась в группе Этери Тутберидзе. В минувшем сезоне Александра выиграла бронзовые медали в финале Гран-при, на чемпионате России и на чемпионате Европы.