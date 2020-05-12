Евгений Плющенко: Моя школа в ближайшем будущем будет номером один, вы увидите новую Трусову

Евгений Плющенко обещает, что под его руководством Александра Трусова добьется выдающихся успехов.
«Моя школа в ближайшем будущем будет номером один, – рассказал Плющенко в интервью «РИА Новости». – Сейчас у нас в академии сформировывается классный коллектив из педагогов, хореографов. Да, у нас не было таких супервыдающихся спортсменов, но в этом году мы тоже отметились своими достижениями. С приходом Саши, Жилиных и других спортсменов мы открываем новые возможности.
У всех есть слабые места, которые нужно подтянуть. Я вас уверяю, что Трусова в следующем сезоне будет совершенно новой Трусовой. Я готовлю ей суперспециалистов, которые будут с ней работать. И будут сенсации. Я люблю их, поэтому они будут. Для меня главное сейчас – подготовить Трусову так, чтобы она была суперспортсменом во всех направлениях.
Не только в прыжках, но и во вращениях, и в харизме, и в скольжении, и в донесении образа судьям и зрителям. Эту задачу мы перед собой уже поставили, мы с Сережей Розановым на одной волне. Он суперпрофессионал. Я, кстати, знаю его очень давно. Думаю, у нас все получится».
15-летняя Трусова ранее тренировалась в группе Этери Тутберидзе. В минувшем сезоне Александра выиграла бронзовые медали в финале Гран-при, на чемпионате России и на чемпионате Европы.