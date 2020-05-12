Евгений Плющенко: Моя школа в ближайшем будущем будет номером один, вы увидите новую Трусову 15 мая двукратная чемпионка мира среди юниоров должна оформить переход.

Евгений Плющенко обещает, что под его руководством Александра Трусова добьется выдающихся успехов.

«Моя школа в ближайшем будущем будет номером один, – рассказал Плющенко в интервью «РИА Новости». – Сейчас у нас в академии сформировывается классный коллектив из педагогов, хореографов. Да, у нас не было таких супервыдающихся спортсменов, но в этом году мы тоже отметились своими достижениями. С приходом Саши, Жилиных и других спортсменов мы открываем новые возможности.

У всех есть слабые места, которые нужно подтянуть. Я вас уверяю, что Трусова в следующем сезоне будет совершенно новой Трусовой. Я готовлю ей суперспециалистов, которые будут с ней работать. И будут сенсации. Я люблю их, поэтому они будут. Для меня главное сейчас – подготовить Трусову так, чтобы она была суперспортсменом во всех направлениях.

Не только в прыжках, но и во вращениях, и в харизме, и в скольжении, и в донесении образа судьям и зрителям. Эту задачу мы перед собой уже поставили, мы с Сережей Розановым на одной волне. Он суперпрофессионал. Я, кстати, знаю его очень давно. Думаю, у нас все получится».

15-летняя Трусова ранее тренировалась в группе Этери Тутберидзе. В минувшем сезоне Александра выиграла бронзовые медали в финале Гран-при, на чемпионате России и на чемпионате Европы.