«Я иду на поправку, у мужа ситуация сложнее». Татьяна Навка о лечении от коронавируса Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка написала в инстаграме о том, как она и ее муж Дмитрий Песков проходят лечение от коронавируса.

«Дорогие подписчики и все наши друзья, – написала Навка, – хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтвержден covid19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов – совсем не чувствую запахи.

У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо! Спасибо большое за теплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами). Вот, на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!»