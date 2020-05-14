«Устал от этой помойки». Железняков удалил все посты, связанные с переходом Трусовой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, объяснил, почему удалил все посты, связанные с переходом в академию Евгения Плющенко российской фигуристки Александры Трусовой.
«Надоело, специально удалил все посты, если вы думаете, что я буду реагировать дальше на все эти провокации, то не дождетесь, я устал от этой помойки. Работаем дальше!» – написал специалист на своей странице в «ВКонтакте».
Напомним, под руководством Тутберидзе Трусова становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2020, серебряным и бронзовым призером чемпионата России, бронзовым призером финала Гран-при, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при.
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