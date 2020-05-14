Трусова опубликовала пост, в котором объяснила переход к Плющенко Российская фигуристка прокомментировала свой уход из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить. Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко», - написала Трусова в своем «инстаграме».

Напомним, о смене Трусовой тренера стало известно 6 мая. Вместе с ней от Тутберидзе к Плющенко ушел работавший с ней и другими новыми звездами женского фигурного катания Аленой Косторной и Анной Щербаковой Сергей Розанов.

В минувшем сезоне 15-летняя фигуристка, дебютировавшая на взрослом международном уровне, завоевала бронзовые медали финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России. Трусова - первая фигуристка, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.