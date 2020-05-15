Загитова – в составе сборной России на следующий сезон Ранее чемпионка ОИ-2018 сообщила, что приостановила выступления.

Сегодня, 15 мая Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав национальной команды на следующий сезон. Об этом сообщает «Российская газета».

Примечательно, что в списке оказалась Алина Загитова. Полный состав сборной России выглядит так:

Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анабель Морозов/Андрей Багин, Виктория Синицына/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.