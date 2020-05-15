Академия Плющенко будет сотрудничать с хореографами Большого театра Договоренности уже есть.

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Евгений Плющенко сообщил о том, что в следующем сезоне его академия будет сотрудничать с хореографами Большого театра, а также с иностранными специалистами.

«Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде, – рассказал Плющенко в интервью ТАСС. – Это и постоянные, и приглашенные – иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работают со спортсменами. К работе в академии также будут привлечены и хореографы Большого театра, и преподаватели современного танца. Такие договоренности уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду – сначала надо выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам.

Со спортсменами, которые должны выигрывать, будет работать большое количество людей. Я сделаю все возможное по финансовой истории – большая часть ляжет на мои плечи, но я к этому готов, я возьму это на себя, и эти вещи мы проговорим и с Московской федерацией фигурного катания, и с Федерацией фигурного катания на коньках России, и с Минспортом».

Академия Плющенко начала работу в апреле 2017 года. Со следующего сезона под руководством Евгения будет выступать двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.