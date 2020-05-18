«Найди свой путь». Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения - Советский спорт
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18 мая 2020 10:10Фигурное катаниеГичунцев Артур

«Найди свой путь». Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения

Сегодня, 18 мая уроженке Ижевска исполнилось 18 лет.

Команда российского специалиста Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

В Instagram-аккаунте коллектива появилось стихотворение, посвященное фигуристке:

«Тебе сегодня восемнадцать,

Взрослеть, казалось бы, пора,

Но мы желаем не стесняться

Быть и ребенком иногда.

Желаем радоваться жизни,

Ценить природы чистоту,

Гордиться и любить Отчизну,

Своих родных, свою семью.

Найди свой путь, свое призвание,

Своей достигни высоты.

Пусть все исполнятся желания,

Пускай все сбудутся мечты».

«Спасибо большое», – ответила Загитова.

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Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

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