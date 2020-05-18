«Найди свой путь». Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения Сегодня, 18 мая уроженке Ижевска исполнилось 18 лет.

Команда российского специалиста Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения олимпийскую чемпионку Алину Загитову. В Instagram-аккаунте коллектива появилось стихотворение, посвященное фигуристке: «Тебе сегодня восемнадцать, Взрослеть, казалось бы, пора, Но мы желаем не стесняться Быть и ребенком иногда. Желаем радоваться жизни, Ценить природы чистоту, Гордиться и любить Отчизну, Своих родных, свою семью. Найди свой путь, свое призвание, Своей достигни высоты. Пусть все исполнятся желания, Пускай все сбудутся мечты». «Спасибо большое», – ответила Загитова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 17 Май 2020 в 3:04 PDT