Загитова показала подарки ко дню рождения (фото)

Россиянка Алина Загитова показала подарки, которые ей подарили в честь дня рождения.

В сториз своего Instagram уроженка Ижевска выложила фото и написала: «А-а-а-а! Спасибо большое».

Добавим, что Загитова также является чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года.