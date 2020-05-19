Тарасова – о переходе Трусовой к Плющенко: Женя взял на себя огромную ответственность - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 мая 2020 10:00Фигурное катаниеГичунцев Артур

Тарасова – о переходе Трусовой к Плющенко: Женя взял на себя огромную ответственность

Ранее 15-летняя уроженка Рязани выступала под руководством Этери Тутберидзе.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила тренерские способности Евгения Плющенко, а также прокомментировала переход в его академию российской фигуристки Александры Трусовой.

«Это взрослый человек и большой чемпион, который взялся тренировать фантастическую девочку. Мы знаем, что эта девочка умеет. Посмотрим, как она будет развиваться, будет у нее прогресс или регресс…

Думаю, Женя отдает себе отчет в том, что делает, он не глупый человек. Он взял на себя огромную ответственность перед всем миром. В его случае – пан или пропал», – цитирует Тарасову Lenta.ru.

Напомним, под руководством Тутберидзе Трусова становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2020, серебряным и бронзовым призером чемпионата России, бронзовым призером финала Гран-при, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при.

UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Вей передислоцировался в Питер. Ждем Доуса? Армия Санкт-Петербурга крепчает. В СКА перешел элитный центрфорвард КХЛ Линден Вей, который уступает разве что Вадиму Шипачеву. 17.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Коронавирус накрывает РПЛ, Хабиб обратился к Дагестану, КХЛ назвала лучших игроков сезона В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 19.05.2020 08:18 Футбол Кузнецов Дмитрий
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Почему Тимкин, Лисовец, Ларсен и другие госслужащие КХЛ получают больше Третьяка и Фетисова? Виталий Славин продолжает возмущаться тем, как клубы КХЛ тратят бюджетные деньги. 18.05.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
10:56 ММА «Он реально хотел перебороть меня». Экс-чемпион UFC восхищен отцом Хабиба
10:36 Футбол В «Уфе» провели тестирование на коронавирус
10:18 ММА Макгрегор изъявил желание провести реванш с Мэйвезером
10:00 Фигурное катание Тарасова – о переходе Трусовой к Плющенко: Женя взял на себя огромную ответственность
09:46 Футбол Ибрагимович опубликовал фото в образе Джокера
09:30 Хоккей НХЛ изучает 8-9 мест для возобновления сезона
09:13 Футбол ФИФА организует благотворительный матч, вырученные средства направят на борьбу с коронавирусом
08:58 Футбол Футболист «Рубина» Плиев – о коронавирусе: Внешне болезнь не проявляется
08:40 Футбол Курзава может перейти в «Атлетико» по инициативе Симеоне
08:18 ММА Алексей Олейник: Нельзя говорить о доминировании российских бойцов в UFC
07:40 Лыжный спорт Телеканал «Россия 24» принес извинения лыжнику Устюгову, которого перепутали с биатлонистом
07:19 Футбол Число заразившихся коронавирусом в московском «Динамо» увеличилось до шести
23:59 Футбол Три игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус
23:55 Футбол «Спартак» не получал предложений о покупке Жиго
23:40 Футбол Президент «ПСЖ»: Год за годом Роналду демонстрирует необычайную силу характера
23:25 Футбол «Байер» разгромил в гостях «Вердер» в 26-м туре бундеслиги (видео)
23:20 Футбол Хеведес может завершить карьеру по окончании сезона
22:57 ММА Хабиб Нурмагомедов записал обращение к дагестанцам в связи с коронавирусом и своим отцом (видео)
22:49 Футбол «Бавария» намерена продлить аренду Коутиньо
22:36 Футбол «Лучше так, чем никак». Калиниченко оценил проведение матчей бундеслиги при пустых трибунах
Who's in need of temporary hospitals in Moscow - officials or patients?
Еще два жителя Нижегородской области умерли от коронавируса
Последствия нападения акулы записали на видео в Приморье
«Менять вектор». Тагильчане во время пандемии начали избавляться от бизнеса
Второй пациент с коронавирусом скончался в Карелии
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика