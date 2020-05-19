Тарасова – о переходе Трусовой к Плющенко: Женя взял на себя огромную ответственность Ранее 15-летняя уроженка Рязани выступала под руководством Этери Тутберидзе.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила тренерские способности Евгения Плющенко, а также прокомментировала переход в его академию российской фигуристки Александры Трусовой.

«Это взрослый человек и большой чемпион, который взялся тренировать фантастическую девочку. Мы знаем, что эта девочка умеет. Посмотрим, как она будет развиваться, будет у нее прогресс или регресс…

Думаю, Женя отдает себе отчет в том, что делает, он не глупый человек. Он взял на себя огромную ответственность перед всем миром. В его случае – пан или пропал», – цитирует Тарасову Lenta.ru.

Напомним, под руководством Тутберидзе Трусова становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2020, серебряным и бронзовым призером чемпионата России, бронзовым призером финала Гран-при, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при.