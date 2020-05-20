Загитова получила водительские права

Российская фигуристка Алина Загитова, которой 18 мая исполнилось 18 лет, получила водительские права.
Об этом олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном фигурном катании сообщила на своей странице в инстаграме.
«У меня теперь есть водительские права, – написала Загитова. – Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, что у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками...»
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