Загитова получила водительские права - Советский спорт
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20 мая 2020 17:20Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Загитова получила водительские права

Олимпийская чемпионка учила правила дорожного движения онлайн между тренировками.

Российская фигуристка Алина Загитова, которой 18 мая исполнилось 18 лет, получила водительские права.

Об этом олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном фигурном катании сообщила на своей странице в инстаграме.

«У меня теперь есть водительские права, – написала Загитова. – Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, что у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками...»

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🚗 Ура!!! У меня теперь есть водительские права 🙌 Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению ☺️! Очень нервничала , но смогла справиться с волнением 🙈💪 Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками... 🙏 **************************** * 🚗 Great day! Now I am the owner of the Driving license 🙌. Thank you to the Auto school for their lessons and teaching me 🙌. It was not so easy to pass exams 🙈, but I did it 🙏.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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