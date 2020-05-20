Загитова получила водительские права Олимпийская чемпионка учила правила дорожного движения онлайн между тренировками.

Российская фигуристка Алина Загитова, которой 18 мая исполнилось 18 лет, получила водительские права.

Об этом олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном фигурном катании сообщила на своей странице в инстаграме.

«У меня теперь есть водительские права, – написала Загитова. – Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, что у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками...»