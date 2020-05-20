Щербакова и Косторная проведут тренировку в прямом эфире

Российские фигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная в пятницу 22 мая проведут тренировку в прямом эфире инстаграма.
«В эту пятницу в 13:00 мы с Аленой проведем тренировку в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам, будет весело и продуктивно. Ждем всех!» – написала Щербакова на своей странице.
К 16 годам Щербакова дважды выиграла чемпионат России и стала серебряным призером чемпионата Европы. 16-летняя Косторная в прошлом сезоне выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы.
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