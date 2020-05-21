Навка полностью вылечилась от коронавируса

Навка выписалась из больницы после того, как очередной тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Об этом сообщает твиттер телеканала «360», ссылаясь на слова самой фигуристки.
А вот муж Навки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков продолжает лечение. Напомним, в мае стало известно о болезни обоих супругов, которые были помещены в одну из столичных клиник. По словам Навки, ее супруг идет на поправку.
20 мая стало известно о том, что от коронавируса вылечился премьер-министр России Михаил Мишустин.
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