Навка полностью вылечилась от коронавируса

Навка выписалась из больницы после того, как очередной тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Об этом сообщает твиттер телеканала «360», ссылаясь на слова самой фигуристки.

А вот муж Навки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков продолжает лечение. Напомним, в мае стало известно о болезни обоих супругов, которые были помещены в одну из столичных клиник. По словам Навки, ее супруг идет на поправку.

20 мая стало известно о том, что от коронавируса вылечился премьер-министр России Михаил Мишустин.