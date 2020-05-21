Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время Известный тренер находится в Америке вместе с дочерью.

Этери Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где с марта находится вместе со своей дочерью фигуристкой Дианой Дэвис.

«Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом», – приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.