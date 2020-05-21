Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время

Этери Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где с марта находится вместе со своей дочерью фигуристкой Дианой Дэвис.
«Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом», – приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Овечкин разгромил Грецки 4:1! В виртуальный хоккей Ови точно играет не хуже Уэйна Как во время эпидемии коронавируса в разных лигах и разных видах спорта проводят виртуальные чемпионаты с участием топ-звезд. 21.05.2020 08:00 Хоккей Велиев Эмиль И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Кошмар Федуна. Матчи без зрителей – минус миллиард рублей в бюджетах российских футбольных клубов Больше всего из-за отсутствия болельщиков на трибунах в восьми заключительных турах РПЛ-2019/20 потеряют «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». 20.05.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем