Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2020 14:48Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время

Известный тренер находится в Америке вместе с дочерью.

Этери Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где с марта находится вместе со своей дочерью фигуристкой Дианой Дэвис.

«Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом», – приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время Щербакова и Косторная проведут тренировку в прямом эфире Загитова получила водительские права
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время «Найди свой путь». Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения Александра Трусова – о Тутберидзе: У меня еще будет возможность подарить великому тренеру цветы
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Овечкин разгромил Грецки 4:1! В виртуальный хоккей Ови точно играет не хуже Уэйна Как во время эпидемии коронавируса в разных лигах и разных видах спорта проводят виртуальные чемпионаты с участием топ-звезд. 21.05.2020 08:00 Хоккей Велиев Эмиль
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Кошмар Федуна. Матчи без зрителей – минус миллиард рублей в бюджетах российских футбольных клубов Больше всего из-за отсутствия болельщиков на трибунах в восьми заключительных турах РПЛ-2019/20 потеряют «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». 20.05.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем
Новости
14:48 Фигурное катание Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время
14:36 Биатлон Бывший тренер женской сборной России Норицын будет работать в Болгарии вместе с Касперовичем
14:25 Футбол Источник: ЦСКА продлит контракт с Набабкиным
14:14 Хоккей Олимпийский чемпион Герасимов скончался в возрасте 61 года
13:58 Биатлон Владимир Драчев: Сомневаюсь, что уход Касперовича повлияет на результаты Логинова
13:41 Фигурное катание Навка полностью вылечилась от коронавируса
13:38 Футбол Член наблюдательного совета «Химок» Волнушкин – о будущем клуба: ПФЛ – лучший вариант
13:08 Биатлон Личный тренер Логинова Касперович возглавил сборную Болгарии
12:52 Биатлон Владимир Драчев: Минспорта запросил дополнительную информацию о тренерах
12:40 Футбол «ПСЖ» готов предложить «Арсеналу» 50 миллионов евро за Обамеянга
12:22 Футбол Дмитрий Кириченко: 13 клубов РПЛ из 16 изначально были не против завершения сезона
12:14 Волейбол Чемпион Европы 2013 года Вербов возглавил «Кузбасс»
11:55 Футбол Виллаш-Боаш отказался покинуть «Марсель» ради «Ньюкасла»
11:41 Футбол Дмитрий Кириченко: Спортсмены – ребята крепкие и закаленные. Для них коронавирус не опасен
11:25 Футбол «Химки» останутся в ФНЛ, если до конца мая не найдут инвесторов
11:19 Теннис Андрей Рублев: Климат в России не подходит для тенниса
10:52 ММА Знаменитый рестлер Гаспард был найден мертвым на одном из пляжей возле Лос-Анджелеса
10:28 Футбол Французскую лигу 2 расширят до 22 команд
10:12 Футбол Андрей Червиченко: Клубы, которым не выгоден рестарт чемпионата, делают попытку саботировать
10:07 Плавание Владимир Сальников: В нынешнем году российские пловцы могли выиграть 10 медалей на Олимпиаде
Германия освободила “Северный поток” от директивы Евросоюза
Известные коррупционеры на Ставрополье собираются выйти на свободу по УДО
На 21 мая заболели коронавирусом 11 жителей Тюменской области
Главврач Сергачской ЦРБ занижала данные о числе заражений COVID-19 — Telegram
Ленинский районный суд Оренбурга отпустил задержанного Виктора Тараканова домой
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика