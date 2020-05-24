Трусова и другие фигуристы группы Плющенко начнут сбор в Кисловодске 1 июня Министерство спорта разрешило спортсменам возобновить тренировки с 25 мая.

Тренер и двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко сообщил, что его группа 1 июня начнет тренировки на сборе в Кисловодске.

«Мы нашей командой с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой и Кириллом Сарновским едем на сбор в Кисловодск, – рассказал Плющенко в интервью «РИА Новости». – Я сделал заявку в федерацию, и федерация все выполнила. Выезжаем 1 июня.

Новогорск я не рассматривал, потому что я знаю, что такое Кисловодск. Я много времени проводил там, готовясь к Олимпиадам. Это прекрасная база в горах. Со льдом, с хорошими условиями. Мне кажется, что для моих спортсменов этот сбор будет очень сильным подспорьем».

Стоит отметить, что большинство фигуристов сборной России возобновят тренировки 25 мая на базе в Новогорске.