Трусова и другие фигуристы группы Плющенко начнут сбор в Кисловодске 1 июня

Тренер и двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко сообщил, что его группа 1 июня начнет тренировки на сборе в Кисловодске.
«Мы нашей командой с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой и Кириллом Сарновским едем на сбор в Кисловодск, – рассказал Плющенко в интервью «РИА Новости». – Я сделал заявку в федерацию, и федерация все выполнила. Выезжаем 1 июня.
Новогорск я не рассматривал, потому что я знаю, что такое Кисловодск. Я много времени проводил там, готовясь к Олимпиадам. Это прекрасная база в горах. Со льдом, с хорошими условиями. Мне кажется, что для моих спортсменов этот сбор будет очень сильным подспорьем».
Стоит отметить, что большинство фигуристов сборной России возобновят тренировки 25 мая на базе в Новогорске.
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