Загитова поблагодарила болельщиков, признавших ее олимпийской иконой стиля Голосование проводил Olympic Channel.

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова в сториз своего инстаграма поблагодарила болельщиков, которые признали ее олимпийской иконой стиля, приняв участие в голосовании на странице Olympic Channel в твиттере.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня, за вашу поддержку. Вы самые лучшие», – написала Загитова на русском, английском и японском языках.

Напомним, что в декабре прошлого года российская фигуристка приостановила карьеру.