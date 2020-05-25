Фигуристы из группы Тутберидзе заехали на базу «Новогорск» Фигуристы группы Этери Тутберидзе заехали на базу «Новогорск» для прохождения учебно-тренировочных сборов.

- Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе - Алена Косторная и другие спортсмены - заехали первыми, - цитирует ТАСС директора базы Николая Доморацкого. Напомним, что с 25 мая подмосковные учебно-тренировочные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» возобновляют работу после карантина, связанного с пандемией коронавируса.