Фигуристы из группы Тутберидзе заехали на базу «Новогорск»

- Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе - Алена Косторная и другие спортсмены - заехали первыми, - цитирует ТАСС директора базы Николая Доморацкого.
Напомним, что с 25 мая подмосковные учебно-тренировочные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» возобновляют работу после карантина, связанного с пандемией коронавируса.
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