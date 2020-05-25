Фигуристы из группы Тутберидзе заехали на базу «Новогорск» - Советский спорт
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25 мая 2020 13:05Фигурное катание

Фигуристы из группы Тутберидзе заехали на базу «Новогорск»

Фигуристы группы Этери Тутберидзе заехали на базу «Новогорск» для прохождения учебно-тренировочных сборов.

- Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе - Алена Косторная и другие спортсмены - заехали первыми, - цитирует ТАСС директора базы Николая Доморацкого.

Напомним, что с 25 мая подмосковные учебно-тренировочные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое» возобновляют работу после карантина, связанного с пандемией коронавируса.

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