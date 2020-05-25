Трусова опять попала в Книгу рекордов Гинесса - Советский спорт
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25 мая 2020 17:27Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Трусова опять попала в Книгу рекордов Гинесса

На этот раз Александру отметили за исполнение четверного флипа.

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. На сей раз создатели ежегодного справочника уникальных достижений отметили Трусову за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

7 декабря прошлого года Трусова исполнила сложнейший элемент в финале Гран-при в итальянском Турине.

Ранее Александра была отмечена авторами Книги рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа и лутца.

В финале Гран-при Трусова стала третьей. Далее Александра завоевала бронзовые медали на чемпионате России и на чемпионате Европы. В мае фигуристка сменила тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

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