Александра Трусова: Стремилась и учила флип, чтобы его занесли в Книгу рекордов Гиннесса

- Мне родители сказали, что в третий раз занесли. Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях, - цитирует Трусову «РБК-Спорт».
Напомним, что Трусова исполнила сложнейший элемент 7 декабря прошлого года в финале Гран-при в итальянском Турине. Ранее Александра была отмечена авторами Книги рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа и лутца.
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