Александра Трусова: Стремилась и учила флип, чтобы его занесли в Книгу рекордов Гиннесса В понедельник стало известно, что Трусова за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа в третий раз была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

- Мне родители сказали, что в третий раз занесли. Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях, - цитирует Трусову «РБК-Спорт».

Напомним, что Трусова исполнила сложнейший элемент 7 декабря прошлого года в финале Гран-при в итальянском Турине. Ранее Александра была отмечена авторами Книги рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа и лутца.