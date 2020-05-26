Медведева вошла в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вошла в пятерку мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун по версии Crank In.

Кроме российской фигуристки в Top-5 рейтинга сайта вошли модель Тейлор Хилл, певицы Билли Айлиш и Холзи, а также актриса Эмили Бетт Рикардс.

Напомним, что Медведева использовала образ героини японского аниме «Сейлор Мун» в показательных выступлениях, а также должна была исполнить роль Сейлор Мун в рамках ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти с 5 по 7 июня в японской Канагаве.

Добавим, что в апреле стало известно, что Prism on Ice было перенесено на следующий год из соображений безопасности зрителей, исполнителей и персонала, а также для предотвращения распространения коронавируса.