Медведева вошла в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун - Советский спорт
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26 мая 2020 13:34Фигурное катание

Медведева вошла в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вошла в пятерку мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун по версии Crank In.

Кроме российской фигуристки в Top-5 рейтинга сайта вошли модель Тейлор Хилл, певицы Билли Айлиш и Холзи, а также актриса Эмили Бетт Рикардс.

Напомним, что Медведева использовала образ героини японского аниме «Сейлор Мун» в показательных выступлениях, а также должна была исполнить роль Сейлор Мун в рамках ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти с 5 по 7 июня в японской Канагаве.

Добавим, что в апреле стало известно, что Prism on Ice было перенесено на следующий год из соображений безопасности зрителей, исполнителей и персонала, а также для предотвращения распространения коронавируса.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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