Медведева вошла в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун

Кроме российской фигуристки в Top-5 рейтинга сайта вошли модель Тейлор Хилл, певицы Билли Айлиш и Холзи, а также актриса Эмили Бетт Рикардс.
Напомним, что Медведева использовала образ героини японского аниме «Сейлор Мун» в показательных выступлениях, а также должна была исполнить роль Сейлор Мун в рамках ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти с 5 по 7 июня в японской Канагаве.
Добавим, что в апреле стало известно, что Prism on Ice было перенесено на следующий год из соображений безопасности зрителей, исполнителей и персонала, а также для предотвращения распространения коронавируса.
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