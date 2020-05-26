Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию, который был запланирован на 26-29 августа в канадском Ричмонде, отменен.

«Организаторы Skate Canada сообщили в Международный союз конькобежцев (ISU), что из-за продолжающегося кризиса COVID-19 было решено отменить этап юниорского Гран-при. Рабочая группа ISU, отвечающая за планирование сезона, в настоящее время оценивает последствия этого решения для проведения юниорского Гран-при по фигурному катанию. Любые последующие действия Совета, основанные на этой оценке, будут опубликованы в максимально быстрые сроки», - говорится в заявлении пресс-службу ISU.