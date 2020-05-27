Загитова опубликовала фото с Тутберидзе, назвав ее любимым тренером - Советский спорт
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27 мая 2020 11:59Фигурное катаниеГичунцев Артур

Загитова опубликовала фото с Тутберидзе, назвав ее любимым тренером

В декабре 2019 года спортсменка сообщила о приостановке карьеры, а в этом месяце вошла в состав сборной России на сезон-2020/21.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила фотографию со своим тренером – Этери Тутберидзе.

Под снимком 18-летняя уроженка Ижевска написала: «С моим любимым тренером».

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Напомним, под руководством Тутберидзе Загитова выиграла золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Также фигуристка стала победительницей чемпионата мира и выиграла золотую и серебряную медали чемпионата Европы.

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