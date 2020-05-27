Загитова снялась в японской рекламе косметики (видео)

В сети появился новый рекламный ролик японского косметического бренда Shiseido, в котором снялась российская фигуристка Алина Загитова.
Напомним, что на минувшей неделе олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании признали олимпийской иконой стиля.
18 мая Алине исполнилось 18 лет. В декабре прошлого года Загитова, по одному разу побеждавшая на чемпионатах мира и Европы, объявила о том, что приостанавливает спортивную карьеру.
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