Загитова снялась в японской рекламе косметики (видео) Олимпийская чемпионка Пхенчхана в декабре приостановила карьеру.

В сети появился новый рекламный ролик японского косметического бренда Shiseido, в котором снялась российская фигуристка Алина Загитова.

Напомним, что на минувшей неделе олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании признали олимпийской иконой стиля.

18 мая Алине исполнилось 18 лет. В декабре прошлого года Загитова, по одному разу побеждавшая на чемпионатах мира и Европы, объявила о том, что приостанавливает спортивную карьеру.