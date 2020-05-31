Александра Трусова: В условиях самоизоляции решила подтянуть английский - Советский спорт
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31 мая 2020 16:08Фигурное катание

Александра Трусова: В условиях самоизоляции решила подтянуть английский

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем новом увлечении.

«В условиях самоизоляции появилось больше свободного времени и я решила подтянуть английский. Не ожидала, что так увлекусь», - написала фигуристка в своем инстаграме.

Напомним, что в понедельник стало известно, что Трусова за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа в третий раз была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Трусова исполнила сложнейший элемент 7 декабря прошлого года в финале Гран-при в итальянском Турине.

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Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

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