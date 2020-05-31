Александра Трусова: В условиях самоизоляции решила подтянуть английский Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем новом увлечении.

«В условиях самоизоляции появилось больше свободного времени и я решила подтянуть английский. Не ожидала, что так увлекусь», - написала фигуристка в своем инстаграме.

Напомним, что в понедельник стало известно, что Трусова за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа в третий раз была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Трусова исполнила сложнейший элемент 7 декабря прошлого года в финале Гран-при в итальянском Турине.