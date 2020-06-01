Тутберидзе вернулась в Россию С марта тренер находилась в Детройте, где живет ее дочь Диана Дэвис.

Этери Тутберидзе вернулась из США в Россию. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Тутберидзе вернулась из США в Россию. Она прилетела и проведет на карантине ближайшее время», – рассказал Коган в интервью «РИА Новости».

Напомним, что с 25 мая фигуристы труппы Тутберидзе, включая чемпионку Европы в женском одиночном катании Алену Косторную и двукратную чемпионку России Анну Щербакова, проводят тренировочный сбор на базе в Новогорске. 2 июня к ним присоединится олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.