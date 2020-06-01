Тутберидзе вернулась в Россию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 июня 2020 16:13Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Тутберидзе вернулась в Россию

С марта тренер находилась в Детройте, где живет ее дочь Диана Дэвис.

Этери Тутберидзе вернулась из США в Россию. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Тутберидзе вернулась из США в Россию. Она прилетела и проведет на карантине ближайшее время», – рассказал Коган в интервью «РИА Новости».

Напомним, что с 25 мая фигуристы труппы Тутберидзе, включая чемпионку Европы в женском одиночном катании Алену Косторную и двукратную чемпионку России Анну Щербакова, проводят тренировочный сбор на базе в Новогорске. 2 июня к ним присоединится олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.

«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Федерер опередил Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак» Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Волжские «бурлаки». Тройка Ковина – лучшая в «Торпедо» и всей провинции После непродолжительного перерыва «Советский спорт» продолжает рассказывать о лучших тройках отечественных клубов. Дошла очередь до горьковского/нижегородского «Торпедо». 31.05.2020 11:45 Хоккей Домрачев Владислав
Предлагаю игрокам КХЛ объявить забастовку с лозунгом «Два миллиона – не деньги, требуем – пять!» Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о потолке зарплат в КХЛ. 31.05.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Новости
17:25 Баскетбол Кулагин расстался с ЦСКА
17:15 Хоккей Кагарлицкий вернулся из СКА в московское «Динамо» в обмен на трех игроков
17:04 Футбол Илья Геркус: Позиция Семина где-то резкая, но честная и прямая
16:43 Футбол Пять футболистов покинули «Химки»
16:39 Легкая атлетика Сергей Шубенков: Надеемся, что Олимпиада состоится, что нас до нее допустят и что мы всех порвем
16:25 Футбол Александр Медведев: Задача Семака каждый год выводить «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов
16:13 Фигурное катание Тутберидзе вернулась в Россию
15:56 Футбол Вячеслав Малафеев: Дзюба намеренно бил по моей репутации
15:38 ММА Федор Емельяненко занял четвертое место в рейтинге лучших бойцов ММА, Нурмагомедов – шестой
15:18 Футбол Агент Ахметова: Малафеев – выскочка, он голосовал против трансфера Ильзата в «Зенит»
14:57 Футбол «Есть вопросы, много сложностей». Семак оценил текущее состояние «Зенита»
14:35 Футбол «МЮ» продлил аренду Игало до января 2021 года
14:21 Футбол Кирьяков – о трансфере Рами: Небольшой пиар перерос в антипиар и серьезный удар по «Сочи»
14:01 ММА Экс-чемпион UFC Сехудо назвал величайших бойцов в истории ММА
13:36 Футбол Деспотович и Довбня покинули «Оренбург»
13:13 Футбол «Тоттенхэм» нашел замену Вертонгену в мадридском «Атлетико»
12:54 Хоккей Набоков – любимый российский хоккеист болельщиков «Сан-Хосе»
12:32 ММА В главном бою турнира ACA 106 Фролов подерется с Магомедовым
12:25 Хоккей Форвард СКА Дергачев продолжит карьеру в «Витязе»
12:09 Футбол Виллаш-Боаш поддержал решение «Зенита» продлить контракт с Семаком
Updated Su-34 will ensure Russia's security at distant approaches
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Почти 40 вахтовиков заразились коронавирусом на стройплощадке в Кемском районе
Нас выпустят, это точно: когда в Волгограде снимут режим самоизоляции?
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 2142 человек
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика