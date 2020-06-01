Евгения Медведева: Мне очень повезло, что у меня лучшая мама в мире Двукратная чемпионка мира поздравила всех с Международным днем защиты детей.

Российская фигуристка Евгения Медведева в инстаграме поздравила своих подписчиков с Международным днем защиты детей, который отмечается по всему миру 1 июня.

«Берегите своих детей, от которых зависит наше будущее, – написала Медведева. – Мне очень повезло, что у меня лучшая мама в мире, которая меня правильно воспитала, и всегда была моей опорой. Именно на нее мне хотелось бы равняться, когда у меня будут свои детишки. Всем мира и тепла».

Медведева выиграла золотые медали в женском одиночном фигурном катании на чемпионатах мира в Бостоне и Хельсинки в 2016 и 2017 годах.