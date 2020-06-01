Евгения Медведева: Мне очень повезло, что у меня лучшая мама в мире - Советский спорт
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01 июня 2020 17:51Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Евгения Медведева: Мне очень повезло, что у меня лучшая мама в мире

Двукратная чемпионка мира поздравила всех с Международным днем защиты детей.

Российская фигуристка Евгения Медведева в инстаграме поздравила своих подписчиков с Международным днем защиты детей, который отмечается по всему миру 1 июня.

«Берегите своих детей, от которых зависит наше будущее, – написала Медведева. – Мне очень повезло, что у меня лучшая мама в мире, которая меня правильно воспитала, и всегда была моей опорой. Именно на нее мне хотелось бы равняться, когда у меня будут свои детишки. Всем мира и тепла».

Медведева выиграла золотые медали в женском одиночном фигурном катании на чемпионатах мира в Бостоне и Хельсинки в 2016 и 2017 годах.

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1 июня - Международный день защиты детей⠀ ⠀ Берегите своих детей, от которых зависит наше будущее. Мне очень повезло, что у меня лучшая мама в мире, которая меня правильно воспитала, и всегда была моей опорой. Именно на нее мне хотелось бы равняться, когда у меня будут свои детишки. Всем мира и тепла. ⠀ ⠀ 1st of June is International Children’s Day⠀ ⠀ Take care of your children, our future depends on them. I’m very lucky to have the best Mom in the world who raised me well and she has always been my biggest supporter. She’ll be an example for me when I have my own kids. ⠀ I wish you all peace.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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