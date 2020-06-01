Трусова сдала тест на коронавирус

«В три утра сегодня приехали, - призналась Трусова в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной. - Пока не тренировались. Сдали тесты на коронавирус. Сейчас ждем результатов».

Напомним, что Трусова в составе команды Евгения Плющенко добиралась до Кисловодска на автодоме. Двукратная чемпионка мира среди юниоров весной сменила тренера, покинув академию Этери Тутберидзе. В разговоре с Командной Трусова заявила, что ее лучшая подруга - мама. По словам фигуристки, сборы будут продолжаться не меньше месяца.