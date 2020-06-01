Алина Загитова: Завтра я еду в Новогорск. Начинаются полноценные тренировки (видео) В декабре прошлого года российская фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова сообщила о том, что завтра 2 июня начнет тренировки на базе в Новогорске вместе с другими фигуристами сборной России.

«Настроение прекрасное, потому что я в первый раз зашла в зал, – рассказал Загитова в эфире телеканала ТВЦ. – Обычные тренировки у меня были, но я занималась в домашних условиях. Поэтому для меня большая радость, что я пришла в зал. Тут другая атмосфера. Было тяжело, но завтра я еду в Новогорск. Завтра у меня начинаются полноценные тренировки, чему я очень рада».

Другие фигуристы группы Этери Тутберидзе начали сбор в Новогорске 25 мая (включая Алену Косторную и Анну Щербакову). Сегодня стала известно, что тренер вернулась из США в Россию.