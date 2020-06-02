Алина Загитова: Для меня очень большая радость, что я пришла в зал

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась эмоциями после возобновления тренировок, а также рассказала, чем занималась, находясь на самоизоляции.
«Наконец-то у нас тренировка. Для меня очень большая радость, что я пришла именно в зал. Тут другая атмосфера, все проходит очень позитивно.
Чем занималась на карантине? Естественно, были тренировки, подготовка к экзаменам, так как в этом году я сдаю ЕГЭ, была усиленная подготовка. И сдала на права», – приводит слова Загитовой «Первый канал».
Добавим, что в декабре 2019 года россиянка объявила о паузе в карьере, а этой весной получила вызов в национальную команду на следующий сезон.
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