Щербакова – о возобновлении тренировок: Вышла на лед и теряла равновесие 16-летняя уроженка Москвы – серебряный призер чемпионата Европы 2020 года.

Россиянка Анна Щербакова поделилась эмоциями от первых тренировок после длительной паузы.

«Я знала, что очень многое забудется. Первый раз, когда вышла на лед, прямо теряла равновесие, и сейчас мы постепенно все возвращаем, и я думаю, что мы справимся к сезону, сможем хорошо подготовиться», – приводит слова фигуристки «Первый канал».

Добавим, что фигуристы сборной России собрались на базе в Новогорске на прошлой неделе и начали подготовку к следующему сезону.