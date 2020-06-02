Щербакова – о возобновлении тренировок: Вышла на лед и теряла равновесие

Россиянка Анна Щербакова поделилась эмоциями от первых тренировок после длительной паузы.
«Я знала, что очень многое забудется. Первый раз, когда вышла на лед, прямо теряла равновесие, и сейчас мы постепенно все возвращаем, и я думаю, что мы справимся к сезону, сможем хорошо подготовиться», – приводит слова фигуристки «Первый канал».
Добавим, что фигуристы сборной России собрались на базе в Новогорске на прошлой неделе и начали подготовку к следующему сезону.
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