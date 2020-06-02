Прямой эфир с Елизаветой Туктамышевой. Не пропустите! (ВИДЕО) Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева – в очередном выпуске Sportcast.

Одна из лучших фигуристок России и мира, обаятельная героиня обложек мужских журналов и любимица миллионов болельщиков в прямом эфире отвечает на вопросы о жизни, деньгах, спорте, женском одиночном катании, лучшем в мире тройном акселе, мужчинах и многом другом.

Смотрите интервью с Елизаветой Туктамышевой прямо сейчас на сайте «Советского спорта».