Владимир Морозов: Все еще непонятно к чему готовиться. Гран-при могут отменить Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане рассказал о трудностях подготовки к следующему сезону.

Пандемия коронавируса сорвала первоначальные планы двукратных чемпионов Европы в парном катании Владимира Морозова и Евгении Тарасовой. Российские фигуристы должны были готовиться к новому сезону в США вместе со своим тренером Мариной Зуевой.

«У нас пока планы простые: раскатать коньки и вообще вспомнить, как кататься, – рассказал Морозов в интервью RT. – Если в конце июня или начале июля откроют границы и появится возможность вернуться в Америку, будет неплохо.

Если границы не откроют, тогда точно до осенних прокатов будем тренироваться с Максимом Траньковым в России – уже не будет никакого смысла куда-то лететь.

Мы действительно планировали поставить программы в Америке сразу после чемпионата мира, поскольку лед во Флориде у нас еще был. Но дело в том, что специалисты, которых Марина Зуева собиралась привлечь к постановочному процессу, живут в других штатах. В частности, в Калифорнии, где в связи с пандемией уже начали вводить экстренные меры и стало понятно, что люди просто не смогут к нам приехать. Поэтому, как только стало известно, что чемпионат мира будет отменен, вылет из США в Канаду у нас поменялся на вылет из США в Москву. В тот же день, но в другом направлении. Так что с программами сложно на самом деле.

На самом деле нам все еще непонятно, к чему готовиться: уже отменили все юниорские Гран-при, думаю, что могут отменить и взрослые».

Напомним, что в марте из-за пандемии был отменен чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале.