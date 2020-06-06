Группа Тутберидзе опубликовала первый прокат Косторной после возобновления тренировок (видео) Показать аксель чемпионка Европы отказалась.

Группа тренера Этери Тутберидзе опубликовала в инстаграме видеозапись первого выхода на лед чемпионки Европы нынешнего года Алены Косторной после долгой паузы в тренировках из-за карантинных мер.

В ответ на предложение исполнить аксель, Алена лишь рассмеялась и не захотела исполнять сложный элемент.