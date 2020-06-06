Группа Тутберидзе опубликовала первый прокат Косторной после возобновления тренировок (видео)

Группа тренера Этери Тутберидзе опубликовала в инстаграме видеозапись первого выхода на лед чемпионки Европы нынешнего года Алены Косторной после долгой паузы в тренировках из-за карантинных мер.
В ответ на предложение исполнить аксель, Алена лишь рассмеялась и не захотела исполнять сложный элемент.
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