«Мой цвет настроения – красный». Плющенко опубликовал фото с роскошным автомобилем Подписчики спортсмена считают, что он решил похвастаться.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оставил запись в своем Instagram.

Известный фигурист выложил фотографию, где он стоит рядом со своим автомобилем от компании Porschе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 6 Июн 2020 в 2:20 PDT

«Мой цвет настроения – красный», – подписал снимок Плющенко.

Ранее стало известно, что он стал тренером российской фигуристки Александры Трусовой.