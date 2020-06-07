«Мой цвет настроения – красный». Плющенко опубликовал фото с роскошным автомобилем - Советский спорт
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07 июня 2020 13:33Фигурное катание

«Мой цвет настроения – красный». Плющенко опубликовал фото с роскошным автомобилем

Подписчики спортсмена считают, что он решил похвастаться.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оставил запись в своем Instagram.

Известный фигурист выложил фотографию, где он стоит рядом со своим автомобилем от компании Porschе.

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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

«Мой цвет настроения – красный», – подписал снимок Плющенко.

Ранее стало известно, что он стал тренером российской фигуристки Александры Трусовой.

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