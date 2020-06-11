Навка – о протестах в США: Прекрасное дело, доведенное до фанатизма, – это уже плохо

Напомним, 25 мая в штате Флорида полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оставила запись в соцсети о протестах в США после скандального убийства афроамериканца. При этом она раскритиковала телеканал HBO, который решил удалить фильм «Унесенные ветром».

«Уже многие об этом написали, и я тоже не могу промолчать! Одна из моих любимых книг, а также фильмов. Как это возможно?! Это какой-то маразм… Другого слова я даже подобрать не могу к тому, что на фоне массовой истерии в США (да, на мой взгляд это именно так, это уже давно вышло из адекватного протеста и борьбы за свои права) HBO удалили из библиотеки легендарный фильм «Унесенные ветром»! Это же до какой степени «ума» надо дойти, чтобы так поступить?!

Я, как человек баланса, всегда против перегибов в какую-то сторону, потому что любое прекрасное дело, доведенное до фанатизма, – это уже плохо. И в итоге результат будет обратный – вместо прогресса сплошной регресс. Боюсь даже представить, что будет следующим. «Том Сойер», «Зеленая миля?», – написала Навка в своем Instagram.