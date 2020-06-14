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14 июня 17:29
автор: Ефимов Андрей

Евгений Плющенко: Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, я очень рад

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал, что его главной задачей сейчас является восстановление Александры Трусовой.

- Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас - сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания, - цитирует Плющенко ТАСС.

Напомним, о смене Трусовой тренера стало известно 6 мая. Вместе с ней из группы Этери Тутберидзе к Плющенко ушел работавший с ней Сергей Розанов.

Позже стало известно, что Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Трусовой в академию Евгения Плющенко.

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Евгений Плющенко: Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, я очень рад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал, что его главной задачей сейчас является восстановление Александры Трусовой.
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